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Нижегородская правда

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Приемная граждан губернатора и правительства региона проведет выездной прием жителей Ковернинского округа

Приемная граждан губернатора и правительства региона проведет выездной прием жителей Ковернинского округа

19 сентября приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти проведет выездной прием жителей Ковернинского муниципального округа.

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