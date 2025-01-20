В Калужской области за год выпустили 13 тысяч автомобилей

За год в Калужской области на автомобильных предприятиях было собрано 13 тысяч автомобилей. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности Калужской области Анной Королевой, передают «Калужские новости».
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