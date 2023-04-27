28 апреля в 13:15 в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: «Товары из Южной Кореи не попадут в Россию» Спикеры: • Герман Клименко – председатель Совета Фонда развития цифровой экономики • Максим Кадаков – главный редактор автомобильного журнала «За рулем» • Иван Родионов – профессор Департамента финансов НИУ ВШЭ •Андрей Бунич – президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного фонда «Содействие предпринимательству» Южная Корея расширит список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики.