"Hell Of A Great Day For Starship": SpaceX Tests Megarocket In First Time Since IPO SpaceX launched Starship on its 13th test flight on Friday evening, the first since the company's massive IPO, successfully deploying 20 next-generation Starlink V3 satellites while demonstrating further progress with its largest rocket.
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