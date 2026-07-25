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Zero Hedge

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"Hell Of A Great Day For Starship": SpaceX Tests Megarocket In First Time Since IPO

"Hell Of A Great Day For Starship": SpaceX Tests Megarocket In First Time Since IPO

"Hell Of A Great Day For Starship": SpaceX Tests Megarocket In First Time Since IPO SpaceX launched Starship on its 13th test flight on Friday evening, the first since the company's massive IPO, successfully deploying 20 next-generation Starlink V3 satellites while demonstrating further progress with its largest rocket.

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