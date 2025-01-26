Эти японские машины с пробегом россияне скупали в 2024 году

В 2024 году в топ-10 популярных подержанных японских машин вошли модели марок Toyota, Nissan и Mitsubishi, поделился директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.
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