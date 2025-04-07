Мошенничество, которое привело к трагедии: как телефонные аферисты довели 19-летнего парня до смерти Ирина ВальковаВ посёлке Рощино, расположенном под Челябинском, произошла ужасная трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю страну.