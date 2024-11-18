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КУРКИНО

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Москва объединяет молодых лидеров землячеств

15 ноября 2024 года на базе делового центра пансионата «Лесные дали» Управления делами Президента РФ при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы начал работу межрегиональный семинар – тренинг молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.

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