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Врач Терентьева: избыток висцерального жира вреден для людей независимо от веса

Врач Терентьева: избыток висцерального жира вреден для людей независимо от веса

Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, всегда присутствует в организме. Тем не менее, избыток жира этого типа может вызвать развитие гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета, ведущих к инфаркту и инсульту.

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