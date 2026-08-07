НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Глава АФА о будущем Месси в сборной: «Надо оставить его в покое, он решит сам. В 2022-м мы тоже не знали, будет ли он на ЧМ-2026, а потом увидели едва ли не лучшую версию Лео»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) Клаудио Тапиа высказался насчет возможного ухода Лионеля Месси из сборной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии