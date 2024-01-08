Стала известна дата выпуска крупнейшего обновления для “рогалика” Cult of the Lamb...

Стала известна дата выпуска крупнейшего обновления для “рогалика” Cult of the LambИздатель Devolver Digital и разработчик Massive Monster объявили точную дату выпуска крупнейшего контентного обновления Sins of the Flesh для своего экшен-рогалика Cult of the Lamb.
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