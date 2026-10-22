В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's 18 ноября будут выставлены четыре поздние работы Пикассо, две из которых впервые за более чем полвека предстанут перед публикой.
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