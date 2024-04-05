Трейдер превратил $13 тыс в $2 млн за 1 час на мемкоине

В минувшую среду некий криптотрейдер превратил свои инвестиции $13 000 в более чем $2 миллиона, что составляет прирост в 15 700%, инвестируя в новый мемкоин под названием Donotfomoew (MOEW), выпущенный на блокчейне Base.
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