Многие с детства слышали: «Не бегай, посиди, а то желудок опустится». Но действительно ли после еды нужно сидеть? Об этом «Чемпионату» рассказал врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.
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