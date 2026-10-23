Многие с детства слышали: «Не бегай, посиди, а то желудок опустится». Но действительно ли после еды нужно сидеть? Об этом «Чемпионату» рассказал врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.