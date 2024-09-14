Россиян стали чаще атаковать мошенники

В последнее время участились атаки на россиян с целью получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков По словам специалиста, для взлома аккаунта аферистам нужен код из SMS.