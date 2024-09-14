Россиян стали чаще атаковать мошенники

В последнее время участились атаки на россиян с целью получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков По словам специалиста, для взлома аккаунта аферистам нужен код из SMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии