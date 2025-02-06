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ФОСТ хочет ввести невозвратный сервисный сбор для покупателей маркетплейсов

ФОСТ хочет ввести невозвратный сервисный сбор для покупателей маркетплейсов

Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ, представляет интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов) предлагает участникам рынка способы ограничения бесконтрольных заказов на маркетплейсах и возвратов товаров, передает ТАСС.

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