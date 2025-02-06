ФОСТ хочет ввести невозвратный сервисный сбор для покупателей маркетплейсов

Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ, представляет интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов) предлагает участникам рынка способы ограничения бесконтрольных заказов на маркетплейсах и возвратов товаров, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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