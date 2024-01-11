Стоимость обучения в вузах в новом учебном году может подняться на 10-12%

Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов заявил, что в России стоит ожидать нового повышение стоимости получения высшего образования на платной основе.
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