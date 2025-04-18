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Нижегородская правда

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Сергей Кочеров: «Хотелось бы, чтобы город имел свой неповторимый стиль»

Сергей Кочеров: «Хотелось бы, чтобы город имел свой неповторимый стиль»

«Конечно, не всем городам повезло, как Барселоне, найти своего Гауди, но хотелось бы, чтобы город, недавно отпраздновавший 800-летие, имел свой собственный неповторимый стиль», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, оценивая качество городской среды в Нижегородской области.

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