Год лежащего в коме бойца СВО признали самовольно оставившим часть и лишили выплат

О ситуации рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.Бойца специальной военной операции, который после тяжелого ранения практически месяц находится в коме в военном госпитале, признали самовольно оставившим часть.
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