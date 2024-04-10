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Год лежащего в коме бойца СВО признали самовольно оставившим часть и лишили выплат

Год лежащего в коме бойца СВО признали самовольно оставившим часть и лишили выплат

О ситуации рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.Бойца специальной военной операции, который после тяжелого ранения практически месяц находится в коме в военном госпитале, признали самовольно оставившим часть.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
хоть какая-то польза от депутатов
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15 час.
Валерий Бирюков
Надеюсь деньги взысканы с виновных? Или опять - &quot;низзя&quot;?
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15 час.
ВБ
Валерий Бирюков
Интересно: а почему он, находясь в коме не пришёл в миграционную службу города Пашкин? Какое неуважительное отношение его к чиновникам! Нет, точно - совести у него нет.
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15 час.

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