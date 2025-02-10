Александр Муравский: Ваши действия противоречат словам

Экономист и экс-вице-премьер Республики Молдова Александр Муравский раскритиковал недавно вышедший учебник истории для 12-х классов, утверждая, что его содержание угрожает социальному миру и стабильности.
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