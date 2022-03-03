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Освобождены Херсон, Волноваха, Новоайдар, Балаклея и др. Зеленский постоянно под допингами

Освобождены Херсон, Волноваха, Новоайдар, Балаклея и др. Зеленский постоянно под допингами

На Донбассе освобождены 21-тысячный райцентр Волноваха (узел железнодорожных линий на Донецк, Запорожье, Мариуполь), 17-тысячный райцентр Сватово на реке Красной, 8-тысячный посёлок городского типа Новоайдар (тоже райцентр; в шестидесяти километрах на северо-восток от Луганска), сёла Красновка, Новокрасновка, Благовещенка, Чистополье, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая, Новопрокоповка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Осипенко, Новополтавка, Жовтневое, Водяное и др.

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