Освобождены Херсон, Волноваха, Новоайдар, Балаклея и др. Зеленский постоянно под допингами

На Донбассе освобождены 21-тысячный райцентр Волноваха (узел железнодорожных линий на Донецк, Запорожье, Мариуполь), 17-тысячный райцентр Сватово на реке Красной, 8-тысячный посёлок городского типа Новоайдар (тоже райцентр; в шестидесяти километрах на северо-восток от Луганска), сёла Красновка, Новокрасновка, Благовещенка, Чистополье, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая, Новопрокоповка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Осипенко, Новополтавка, Жовтневое, Водяное и др.