Китайская авиакомпания вернула в США новый Boeing после начала «торговой войны»

Самолет Boeing, заказанный китайской авиакомпанией Xiamen Airlines, 20 апреля приземлился на производственном объекте авиапроизводителя в США: покупатель вернул его из-за цены, которая резко возросла на фоне двусторонних пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом.
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