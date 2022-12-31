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Левандовски и Ферран подружились в «Барсе». Торрес впитывает особенности игры Роберта

Левандовски и Ферран подружились в «Барсе». Торрес впитывает особенности игры Роберта

Роберт Левандовски и Ферран Торрес подружились в «Барселоне». Футболисты общаются друг с другом на английском языке.

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