Вот и обещанный мною закат государства Израиль. Пора подумать, что мы будем делать с миллионами российских израильтян, которые сюда вернутся

И

Искандер

Тупая шикса/насекомое, просмотришь твою херню/комменты и понимаешь, что жидовский «интеллект» такая же сказка, как и байка про 6 мильёнов раздавленных в ЛОХОкосте жидов. «Два года не можете справиться с Украиной»? Россия 2 года «деликатно» (зимой даже энергетику не трогали) воюет со ВСЕМ прожидовленным насквозь Западом, вооружившим Украину, на деньги, украденные жидами у всего мира. Хохлов даже жалко, их признают ВТОРОЙ армией Европы по умению воевать. После Российской. Кто жалеет жидов? «Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь». (Иер.31:37) Гнойник Человечества - Израиль с 19 века «воюет» с палестинцами, которые вообще ни с кем до этого не воевали, не «деликатничает» и своими преступлениями против человечности гордится. Это не считая тех древних времён, когда жидовская шайка первый раз приволоклась в Палестину уничтожать коренных её жителей (Нав. XI, 19–20). Как там у жидов: "Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ТЫ НЕ наполнял, и с колодезями, высеченными [из камня], которых ТЫ НЕ высекал, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ садил, и будешь есть и насыщаться"(Мишне тора). И до сих пор не справились с поручением Ягве всех перерезать, хотя сегодня вооружена всем Западом и при его, Запада, участии. Но по-прежнему жрут и насыщаются. Единственная причина, по которой не стоит желать Исраиловке сдохнуть – перспектива «возвращения» в Россию хотя бы сотой части её жидовни. Так что, מסריח אחד пархатая, תדחפי את זה לתחת שלך ותשתק и не перди в бочку.