ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Закон для кишлачников обоготятсяМинтруд разработа...
  • Людмила Лепаева
    Зубы выбить может поумнеетЧто делать, если ...
  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...

Свердловский чиновник: распределение выпускников вузов – это розовая мечта для социальной сферы

Свердловский чиновник: распределение выпускников вузов – это розовая мечта для социальной сферы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля, ФедералПресс. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поддерживает идею обязательного распределения выпускников после окончания вуза, особенно если это касается специалистов социальной сферы – врачей и учителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх