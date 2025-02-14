Свердловский чиновник: распределение выпускников вузов – это розовая мечта для социальной сферы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля, ФедералПресс. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поддерживает идею обязательного распределения выпускников после окончания вуза, особенно если это касается специалистов социальной сферы – врачей и учителей.
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