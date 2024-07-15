В сети завирусились свежие фото ТэХёна из BTS, вызвав безумный восторг поклонников

Уже больше полугода Ви (V) из BTS исполняет свой долг перед родиной и находится в армии. Однако, несмотря на строгие правила военной службы, он умудряется дистанционно радовать своих поклонников разным контентом.
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