ЦИК РФ сообщила Баташеву и Русских об ошибках в их документах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в пятницу, 2 февраля, направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента России.
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