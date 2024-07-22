Россиянина обвиняют в незаконной перевозке людей из Турцию в Грецию

По словам защитника прав соотечественников за рубежом, мужчину «ввели в заблуждение». Гражданин России был задержан в Греции по обвинению в нелегальной перевозке людей в Турцию по Средиземному морю, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение правозащитника Ивана Мельникова.