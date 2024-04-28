В Хабаровском крае водитель тяжело пострадал при аварии

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края 52-летний водитель пострадал при ДТП. Управляя Mitsubishi Colt, он двигался по Комсомольскому шоссе и планировал повернуть налево со стороны Совхозной в сторону проспекта Победы.
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