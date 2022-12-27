Где получить справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц. Справка об отсутствии дисквалификации из налоговой — как ее получить

Нормативная база Приказ ФНС России от 31.12.2014 № НД-7-14/700@ «Об утверждении порядка предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, форм выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии запрашиваемой информации» Скачать бланк заявления на получение информации об отсутствии в РДЛ Скачать бланк справки об отсутствии запрашиваемой информации Скачать бланк выписки из РДЛ Правовое регулирование […] Где получить справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц.