Волонтеры заявили об унижениях на КПП между Херсонской областью и Крымом

Активисты из Мурманской области, которые везли гуманитарную помощь для участников СВО, сообщили о хамском отношении и унижениях на КПП на административной границе Херсонской области и Крыма, пишет портал «СеверПост».
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