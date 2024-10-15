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Волонтеры заявили об унижениях на КПП между Херсонской областью и Крымом

Волонтеры заявили об унижениях на КПП между Херсонской областью и Крымом

Активисты из Мурманской области, которые везли гуманитарную помощь для участников СВО, сообщили о хамском отношении и унижениях на КПП на административной границе Херсонской области и Крыма, пишет портал «СеверПост».

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