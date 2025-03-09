Символ античного мира: 10 занимательных фактов о древнегреческом Парфеноне

О том, что древнегреческая цивилизация называется одной из величайших в истории, никто не спорит. Ведь она оставила после себя огромный пласт информации о знаниях и технологиях, которыми мы пользуемся и сегодня.
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