🌲 До Нового года осталось 6 дней! Совсем скоро вся страна загадает свои самые заветные желания под бой курантов.
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🌲 До Нового года осталось 6 дней! Совсем скоро вся страна загадает свои самые заветные желания под бой курантов.