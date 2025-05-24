9 приемов от тех, кто точно знает, как летать с умом

Есть вещи, о которых бортпроводники говорят только между собой. Но сегодня они сделают для нас исключение и поделятся неочевидными лайфхаками, которыми сами не раз пользовались, сидя в пассажирском кресле.
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