Обеспечение водой деревни Новопокровское завершено в 2023 году

Строительство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в деревне Новопокровское Советского района завершено в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году с целью обеспечения жителей деревни централизованным бесперебойным холодным водоснабжением.
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