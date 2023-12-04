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Нижегородская правда

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Обеспечение водой деревни Новопокровское завершено в 2023 году

Обеспечение водой деревни Новопокровское завершено в 2023 году

Строительство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в деревне Новопокровское Советского района завершено в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году с целью обеспечения жителей деревни централизованным бесперебойным холодным водоснабжением.

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