Bloomberg: в Лондоне прошли обыски по делу о фальшивых деталях для самолетов

Сотрудники Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) провели обыски в доме главы компании AOG Technics Ltd Хосе Саморы Ирала, поставлявшей фальшивые детали для самолетов Boeing и Airbus.
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