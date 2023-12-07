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  • Галина Друзина
    Да гнать всех мигрантов, ведь справлялись до них сами и не плохо. Пусть едут в свою  страну и там занимаются преступн...Пожилой мигрант н...
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Bloomberg: в Лондоне прошли обыски по делу о фальшивых деталях для самолетов

Bloomberg: в Лондоне прошли обыски по делу о фальшивых деталях для самолетов

Сотрудники Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) провели обыски в доме главы компании AOG Technics Ltd Хосе Саморы Ирала, поставлявшей фальшивые детали для самолетов Boeing и Airbus.

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