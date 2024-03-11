15 забавных шедевров среди надписей и объявлений

Когда люди креативно подходят к делу, заметно сразу. Однако авторы этих 15 забавных вывесок и объявлений, судя по всему, даже не догадывались, что создают очередной шедевр, который обязательно попадет в сеть.
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