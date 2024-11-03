В школах охранников обяжут иметь оружие

Игорь Кузнецов

В разных регионах страны обстановка различается, где-то уместно охранникам в школах иметь дубинку и наручники ("детишки" в старших классах не все безобидные), но выдавать им оружие, это вряд ли решит проблему со случаями стрельбы в школах. А "при введении режима повышенной опасности" - для этого есть подразделения Росгвардии.