(давно пора, иным способом невозможно обеспечить безопасность наших детей) Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе.
В школах охранников обяжут иметь оружие
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В разных регионах страны обстановка различается, где-то уместно охранникам в школах иметь дубинку и наручники ("детишки" в старших классах не все безобидные), но выдавать им оружие, это вряд ли решит проблему со случаями стрельбы в школах. А "при введении режима повышенной опасности" - для этого есть подразделения Росгвардии.
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12 час.
ninikooo Митусова
Лучше бы они задействовали металлодетекторные рамки, которые в школах стоят « для мебели».
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12 час.
Владимир Соколов
интересно))а где школа возьмет деньги на такого дорого охранника? а еще интереснее будет когда он применит оружие в школе.
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11 час.
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