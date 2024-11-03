Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В школах охранников обяжут иметь оружие

В школах охранников обяжут иметь оружие

(давно пора, иным способом невозможно обеспечить безопасность наших детей) Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В разных регионах страны обстановка различается, где-то уместно охранникам в школах иметь дубинку и наручники (&quot;детишки&quot; в старших классах не все безобидные), но выдавать им оружие, это вряд ли решит проблему со случаями стрельбы в школах. А &quot;при введении режима повышенной опасности&quot; - для этого есть подразделения Росгвардии.
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12 час.
ninikooo Митусова
Лучше бы они задействовали  металлодетекторные рамки, которые в школах стоят « для мебели».
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12 час.
Владимир Соколов
интересно))а где школа возьмет деньги на такого дорого охранника? а еще интереснее будет когда он применит оружие в школе.
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11 час.

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