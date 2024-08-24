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Мэр Одессы пообещал не сносить памятник Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что городские власти не планируют сносить памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, поскольку тот официально является объектом культурного наследия.

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