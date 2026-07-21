Адетокунбо: в детстве я думал: почему у меня нет паспорта? Я же чёрный грек!

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал о трудном детстве без документов в Афинах, когда он чувствовал себя чужим и о том, что теперь, став отцом, он хочет вдохновлять обездоленную молодёжь Греции.
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