Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Адетокунбо: в детстве я думал: почему у меня нет паспорта? Я же чёрный грек!

Адетокунбо: в детстве я думал: почему у меня нет паспорта? Я же чёрный грек!

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал о трудном детстве без документов в Афинах, когда он чувствовал себя чужим и о том, что теперь, став отцом, он хочет вдохновлять обездоленную молодёжь Греции.

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