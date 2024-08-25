Волонтеры «Общего дела» за лето спасли два деревянных храма в Карелии

Завершились экспедиции на Лычном острове и в деревне ВёгоруксаКоманда волонтеров «Общего дела» на Лычном острове Текст: Марина Бедорфас Лычный остров На Лычном острове в Кондопожском районе активисты из «Общего дела» завершили первый этап консервационных работ в одном из самых древних храмов Карелии — в храме апостолов Петра и Павла, построенного в 1620 году.
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