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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Волонтеры «Общего дела» за лето спасли два деревянных храма в Карелии

Завершились экспедиции на Лычном острове и в деревне ВёгоруксаКоманда волонтеров «Общего дела» на Лычном острове Текст: Марина Бедорфас  Лычный остров На Лычном острове в Кондопожском районе активисты из «Общего дела» завершили первый этап консервационных работ в одном из самых древних храмов Карелии — в храме апостолов Петра и Павла, построенного в 1620 году.

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