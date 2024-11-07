Поезд, следовавший по маршруту Адлер — Владикавказ, столкнулся с опорой контактной сети на участке между станциями Куринская и Навагинская.
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Поезд, следовавший по маршруту Адлер — Владикавказ, столкнулся с опорой контактной сети на участке между станциями Куринская и Навагинская.