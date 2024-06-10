Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рассекречены архивы по разгрому Финляндии и выводе ее из войны

Рассекречены архивы по разгрому Финляндии и выводе ее из войны

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют архивные документы, посвященные «четвертому сталинскому удару» - наступлению Красной Армии в Карелии и на Корельском перешейке.

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