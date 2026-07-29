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Без ответа. Правительство Германии работает по принципу молчания и мычания

Без ответа. Правительство Германии работает по принципу молчания и мычания

Пресс-конференция правительства 27 июля прошла под знаком двух крупных событий — террористического акта, который был совершен во время берлинского Christopher StreetDay (CSD), и крупных лесных пожаров в Южной Европе, — а также перестановки в кабинете министров.

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