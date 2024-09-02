В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

Перед НАТО стоит выбор — новая эскалация или урегулирование конфликта — из-за обострения ситуации для ВСУ на восточной линии фронта, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен 2 сентября в социальной сети X.
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