В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

Перед НАТО стоит выбор — новая эскалация или урегулирование конфликта — из-за обострения ситуации для ВСУ на восточной линии фронта, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен 2 сентября в социальной сети X.