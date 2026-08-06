Си Цзиньпин приручает Солнце: Китай построил супермагнит весом 600 тонн, чтобы изменить будущее

Реактор подарит человечеству вечную, абсолютно чистую и практически бесплатную энергию Дмитрий Капустин Фото: Zhou Mu/XinHua/Global Look Press Представьте себе: внутри обычной комнаты нужно удержать пламя, которое в десять раз горячее, чем само ядро Солнца.
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