БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Си Цзиньпин приручает Солнце: Китай построил супермагнит весом 600 тонн, чтобы изменить будущее

Си Цзиньпин приручает Солнце: Китай построил супермагнит весом 600 тонн, чтобы изменить будущее

Реактор подарит человечеству вечную, абсолютно чистую и практически бесплатную энергию Дмитрий Капустин Фото: Zhou Mu/XinHua/Global Look Press Представьте себе: внутри обычной комнаты нужно удержать пламя, которое в десять раз горячее, чем само ядро Солнца.

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