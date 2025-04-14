Лавров: власти США признали идиотизмом решение не разговаривать с Россией

www.globallookpress.com/MFA Russia/via Globallookpress.com Администрация американского лидера Дональда Трампа признала идиотизмом решение команды бывшего президента США Джо Байдена не разговаривать с РФ о противоречиях двух государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсантъ".