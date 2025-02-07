Ученые предложили использовать в медицине коллаген из медузы

Технологию получения коллагена из медуз Aurelia aurita и Rhopilema hispidum, который можно использовать для лечения ран и ожогов, разработал коллектив ученых НОЦ «Промышленные биотехнологии» Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с коллегами из Университета Сабаха (Малайзия), сообщает пресс-служба БФУ 7 февраля на официальном интернет-портале.