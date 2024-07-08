На Международной выставке-форуме «Россия» были вручены золотые медали лучшим участникам VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», реализуемой при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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