Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов пожелал Центральному банку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности национальной валюты, сообщает интернет-издание РБК.
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