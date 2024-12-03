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Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов пожелал Центральному банку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности национальной валюты, сообщает интернет-издание РБК.

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