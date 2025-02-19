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Аргументы и Факты

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Bloomberg: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Bloomberg: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация Дональда Трампа намерена сохранить антироссийские санкции как минимум до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта в Украине.

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