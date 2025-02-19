Bloomberg: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация Дональда Трампа намерена сохранить антироссийские санкции как минимум до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта в Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии